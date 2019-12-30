Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны

Удары беспилотников США по базам шиитского ополчения Ирака на границе с Сирией являются нарушением суверенитета страны, об этом в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером заявил глава иракского переходного правительства Адель Абд аль-Махди.
По словам официального представителя иракского премьера, Абд аль-Махди в разговоре с Эспером отметил, что Багдад «ранее уже заявлял о своем неприятии каких-либо односторонних действий со стороны сил Коалиции или каких-либо других сил на территории Ирака».
«Мы рассматриваем их (удары — ред.) как нарушение суверенитета Ирака и опасной эскалацией, угрожающей безопасности Ирака и региона», — заявил представитель Абд аль-Махди, которого цитирует информационное агентство страны INA.