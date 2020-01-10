Власти и оппозиция Абхазии не определили время переговоров

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что дата и время переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой по решению политического кризиса в республике пока неизвестна.

Ранее Хаджимба призвал оппозицию к переговорам, которые также высказали готовность разговаривать с главой государства.

«Я не знаю. Не могу сказать», — сказал Бжания, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, всем сторонам в переговорном процессе придётся учитывать мнение значительного количества людей. «Я призываю к здравому смыслу. Мои рекомендации — садиться и разговаривать», — добавил он.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.