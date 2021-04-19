Власти Британии разрабатывают законопроект об иноагентах «на фоне активности РФ»

Власти Великобритании готовятся представить законопроект об иностранных агентах с целью «защитить страну от таких враждебных государств, как Россия и Китай». Как сообщила в понедельник газета The Times, о соответствующих планах правительства может объявить 11 мая королева Елизавета II в тронной речи в парламенте, в которой будут изложены основные инициативы кабмина на ближайший год.

Разрабатываемые инициативы, отмечает газета, направленные на ужесточение законодательства в сфере безопасности, будут подразумевать и требование для всех граждан, работающих на правительства иностранных государств, регистрировать свое присутствие в Соединенном Королевстве. При этом в случае отказа от обязательной регистрации им будет грозить уголовное преследование. Как указала газета, власти мотивируют законотворческие инициативы в этом вопросе борьбой с «иностранными шпионами».

The Times подчеркнула, что реестр иностранных агентов в Великобритании будет напоминать тот, что составляется в США, где лица, работающие на иностранное правительство и зарубежные партии, должны регистрироваться в Минюсте и периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Это требование распространяется на всех лиц, представляющих интересы иностранных государств, включая лоббистов, политических консультантов и сотрудников сферы PR.

За введение подобного законодательства в Соединенном Королевстве выступали руководители силовых ведомств страны, проинформировало издание. Они были недовольны тем, что по нынешним законам «иностранные шпионы могут быть привлечены к ответственности только в том случае, если их поймают с поличным при получении сведений, составляющих гостайну».