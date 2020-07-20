Власти Бельгии решили не ужесточать меры на фоне роста случаев COVID-19

Власти Бельгии решили пока не ужесточать меры борьбы против распространения коронавируса, несмотря на рост случаев COVID-19, говорится в заявлении по итогам заседания консультативного комитета в воскресенье.

На заседании экспертов с участием местных и центральных властей были проанализированы причины роста числа случаев COVID-19 в последние недели.

«Согласно анализу, возобновление распространения вируса на данной стадии характеризуется исключительно локальными проблемами», — говорится в документе. Эксперты пояснили, что на общие показатели влияют конкретные очаги инфекции, возникшие в результате определенных событий или в отдельных социальных кругах. «В то же время показатели по госпитализации и смертности остаются стабильными», — говорится в документе.