Власти австрийского региона Тироль сообщили о первом возможном случае инфицирования новым вариантом COVID-19 «омикрон», передаёт TACC.

Отмечается, что пациент вернулся в Тироль из Африки. Подчёркивается, что точный результат анализа будет известен через несколько дней.

Ранее новый штамм коронавируса был обнаружен в Ботсване, ЮАР, Гонконге и Бельгии. 27 ноября первый случай заражения зафиксировали в Италии. Сообщалось, что вариант «омикрон» выявили у заражённого, прибывшего из Мозамбика.

По словам итальянских учёных, которые приводит РИА Новости, в новом варианте насчитывается 43 мутировавших аминокислотных остатка, при этом у штамма «дельта» данный показатель находится на отметке 18.

По словам исследователей, наличие большего числа мутаций, которые сконцентрированы прежде всего в области белка, свидетельствует о том, что вирус адаптировался к человеческому виду.

О вероятном выявлении случаев «омикрона» сообщили власти Германии, Нидерландов и Чехии. Так, в Нидерландах новый штамм коронавируса заподозрили у пассажиров рейса из Южной Африки. Окончательные выводы также будут сделаны по итогам исследований.

Во ВОЗ классифицировал новый вариант коронавируса «омикрон» как вызывающий беспокойство и озвучили версию его происхождения. По данным организации, у нового штамма выявлен потенциал к более быстрому распространению (aif.ru)