Власти Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о создании специальной королевской комиссии по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров на континенте. Об этом глава правительства сообщил в воскресенье в интервью вещательной корпорации ABC, передает ТАСС.

Как отметил Моррисон, в ближайшее время он примет предложение своего кабинета. «Я думаю, это необходимо сделать, и я приму предложение кабинета министров [о создании комиссии]», — сказал Моррисон. Он также подчеркнул, что также в ближайшее время рассмотрит вопрос расширения полномочий федерального правительства, чтобы оно могло «с большей гибкостью и в более широком масштабе вмешиваться и помогать штатам во время стихийных бедствий» или чрезвычайных ситуаций.

В ночь на воскресенье во время тушения огня на северо-восточной границе штата Виктория погиб еще один пожарный. Таким образом, число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до 26 человек.

В настоящий момент огнем охвачены значительные площади леса на территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийской столичной территории, где пожары приблизились к городским границам Канберры на расстояние до 40 км. Власти города сообщили, что приступили к разработке «упреждающего плана эвакуации города» на тот случай, если огонь опасно приблизится к жилым кварталам, а глава региональной пожарной службы территории (ACTRFS) Джо Мерфи отметил, что «пожары у западных границ территории будут расширяться и подходить к городу».