В Армении запретили критиковать госорганы и должностных лиц

Власти Армении ужесточили режим военного положения, который был объявлен в стране 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает сайт армянского правительства.

Согласно решению кабмина, агитация, ставящая под сомнение обороноспособность Армении и Карабаха, запрещена.

«Должностным лицам органов государственного управления и местного самоуправления запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность, связанную с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, в том числе выступлений и публикаций», — указано в постановлении правительства.

Т.е., отныне запрещается публиковать высказывания, критикующие, опровергающие, ставящие под сомнение или иным образом обесценивающие действия (в том числе выступления, публикации) госорганов и должностных лиц, обеспечивающих правовой режим военного положения

Запрещается также агитация, направленная на подрыв обороноспособности и безопасности Армении