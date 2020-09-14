Власть обвиняют в предательстве

В Украине — новые громкие политические скандалы. Наблюдающие за происходящим в этой стране прекрасно знают, что по части скандалов политического свойства, Украина давно застолбила за собой первое место на всем пространстве бывшего СССР. Но на сей раз скандалище получился громким даже по здешним, высоким меркам.Речь идет о подозрениях в государственной измене.

Для начала напомню, что 29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им «наплевать на этих ребят».

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников «будут трагическими». И тут начинается самое интересное.

Главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США. А вот Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали «фантастическим сценарием». Тем временем, экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону заявил: «Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил».

Намек был совершенно очевидный — на Ермака. А тем временем, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ей ничего не известно о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по поимке наемников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру, опубликованном 12 сентября.

«Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже ведется следствие», – сказала она. По словам Венедиктовой, все, кто располагает данными об этой операции, должны быть допрошены органами досудебного расследования. Также, считает она, Госбюро расследований должно допросить экс-главу Офиса президента Андрея Богдана,

Но в том все и дело, что в адрес Ермака слышны все новые и новые громкие обвинения. Вот, что опубликовал на своей странице в Фейсбук один из самых популярных в Украине политиков, экс-депутат ВР Борислав Береза. Он решил рассказать о том, что произошло на переговорах Ермака с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Берлине.

По словам Б.Березы, Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. «Согласно обещанию, которое дал завхоз Зеленского, ВР проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деоккупация. И это зрада (предательство- А.Г.)»,- считает Б.Береза.

Он убежден в том, что если ВР проголосует за изменение постановления о выборах в ОРДЛО под нажимом Зеленского, Ермака и других, то это будет государственная измена и эту Раду можно выносить. Ведь это будет сдача национальных интересов. А если будет попытка легитимизировать принятие постановления ВР через референдум, то сносить надо и тех, кто это будет пытаться инициировать.

Напоследок , расскажу еще об одном скандале. В среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Инициатором выступила украинская сторона после скандального заявления главаря так называемой «ДНР» Пушилина об уничтожении украинских инженерных позиций в районе Горловки.

ОБСЕ в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес ВСУ, касающихся позиций в районе населенного пункта Шумы под Горловкой. «Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года»,- сказал на заседании глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик. Но, и это главное, участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов при участии представителя координатора от ОБСЕ. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Естественно, началось массовое недовольство. Под новостью на странице Офиса президента в Facebook комментаторы пишут, что такими решениями боевиков ОРДЛО сделали субъектами переговоров, а Россия продолжает навязывать свою игру Украине, где никто не сопротивляется. И это понятно.

В Азербайджане тоже никто и никогда бы не согласился на то, чтобы представители никем не признанной «НКР» инспектировали наши боевые позиции. Тот скандал, в конечном итоге, удалось замять и никакой инспекции не состоялось. Но, как говорится в известном анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался. Тем более, что обвинений в предательстве национальных интересов Украины в адрес действующей власти звучит все больше и больше.