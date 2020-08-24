Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США

«В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно, даже когда мы были не согласны с самими озабоченностями», — говорится в заявлении компании.