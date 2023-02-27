Этот шаг не только осчастливит дух общенационального лидера, но и принесет радость сотням тысяч людей

10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого азербайджанского государства, видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева. В связи с этим указом президента Ильхама Алиева 2023 год был объявлен «Годом Гейдара Алиева». В рамках «Года Гейдара Алиева» отмечается богатое наследие и заслуги великого лидера перед Азербайджаном, в связи с чем проводится ряд мероприятий.

Одним из важнейших шагов общенационального лидера страны, отделившейся от Советского союза и вступившей в эпоху независимости, является указ о приватизации государственного имущества, имеющий судьбоносное решение,. Согласно указу, подписанному в 1996 году, населению были безвозмездно предоставлены приватизационные чеки, содержащие четыре пая. Этот указ должен был создать условия для участия граждан в процессе приватизации государственных предприятий на фоне формирования независимого азербайджанского государства.

Низкий уровень просвещения населения и стремление чиновников-олигархии к обогащению обусловили неполное завершение этого прогрессивного шага. Часть населения продала эти чеки на «черном рынке», а часть хранит их и по сей день.

В 2011 году было объявлено, что срок обращения приватизационных чеков завершился. Таким образом, приватизационные чеки, оставшиеся на руках у сотен тысяч граждан, превратились в бесполезную бумажку. И все еще ждут того дня, когда историческая справедливость будет восстановлена.

Одна из основных тем, обсуждаемых в «Год Гейдара Алиева», связана с логическим завершением этого прогрессивного шага, заложенного общенациональным лидером.

В законодательстве в четкой форме указано, что приватизационные чеки являются ценными государственными бумагами и регулируются законом «О ценных бумагах». Закон не устанавливает срок обращения для ценных бумаг. Их владельцы могут осуществлять продажу, дарение и прочие действия, исходя из своих пожеланий. В связи с этим объявление об истечении срока обращения приватизационных чеков противоречит Конституции и законам.

Другой момент связан с тем, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества принадлежит гражданам страны. Закон также требует учитывать поправку на инфляцию за каждый приватизационный пай в размере 2000 долларов США.

Сотни тысяч граждан страны и сегодня сохраняют свои приватизационные доли. Всех интересует вопрос: как должен регулироваться этот процесс? В соответствии с постановлением Государственного комитета по имущественным вопросам № 222 от 1996 года цена одной приватизационной доли эквивалентна 2000 долларам США. С учетом того, что за прошедший период в стране многократно происходила инфляция, ориентировочная цена одного приватизационного пая должна составить 20 000 долларов США.

Второе правило расчета связано с реальной имущественной стоимостью. Первый и второй законы «О программах приватизации» гласили, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества должно быть разделено между гражданами. Правительство могло продать только 35 процентов государственного имущества. Используя это правило при приватизации государственных предприятий, можно логически завершить процесс.

По распоряжению президента Ильхама Алиева с целью обеспечения прозрачного и оптимального управления в государственных учреждениях был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг. Одним из основных направлений деятельности данного холдинга является снижение государственной нагрузки, приватизация нерентабельных государственных предприятий, находящихся на плаву за счет субсидий.

Все это дает основание с уверенностью утверждать о том, что правительство готовится к очередной волне приватизации. Если добавить сюда возможность приватизации объектов нефтяной промышленности, предприятий, сданных в аренду иностранцам, медицинских и образовательных учреждений, то мы стоим на пороге достаточно серьезного процесса.

Вовлечение владельцев приватизационных долей в этот приватизационный процесс было бы важным шагом. Здесь, согласно закону, могут применяться два правила. Первый из них должен осуществляться по защищенной от инфляции номинальной стоимости, а второй – по стоимости имущества. Необходимо, чтобы соответствующие учреждения предприняли действия в этом направлении, вместе с законодательным органом и экономистами подготовили план предложений.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что рано или поздно, но однажды эти предприятия будут приватизированы и переведены на баланс АО. Депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, деятели науки и культуры, представители институтов гражданского общества, юристы, экономисты, специалисты по недвижимости обращаются к руководству страны и требуют прояснения судьбы приватизационных чеков, оставшихся на руках у граждан.

От имени «Группы приватизационных чеков» в социальной сети, в которую входят десятки тысяч граждан, было адресовано президенту Ильхаму Алиеву открытое обращение. Авторы обращения ожидают от главы государства исторического решения в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева и «Годом Гейдара Алиева». Принятие такого решения в год, посвященный памяти общенационального лидера, не только осчастливит его дух, но и принесет радость сотням тысяч людей.

Специально для AYNA

Правовед Узеир Алескерли

Примечание от редакции:

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к доллару и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту № 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом! Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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