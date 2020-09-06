Вице-президент Турции напомнил о приоритетах Турции в Восточном Средиземноморье

Наряду с дипломатическими путями урегулирования разногласий в восточной части Средиземного моря, Турция и турецкий Кипр делают упор на обеспечение национальной безопасности.

Об этом написал в воскресенье в Twitter вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя ход совместных учений «Средиземноморский шторм» с участием частей ВС Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

«Приветствую военнослужащих, являющихся щитом на пути ущемления интересов Турции и ТРСК в регионе. Армия служит надежным заслоном против тех, кто пытается «зажать» Турцию в заливе Антальи. Наша армия — гарант мира в Средиземном море», — написал Октай, сообщает Анадолу.