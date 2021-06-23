«Во время визита в город Агдам мы наглядно увидели, что строятся дороги, здания, школы, проводятся ремонтные работы, оживает земля. Это говорит о том, что Азербайджан уже вступил в период строительства на освобожденных от оккупации территориях».

Oб этом сегодня сказал находящийся с визитом в Агдаме заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, являющийся председателем комиссии, созданной с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов на территории страны, совершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере.

Он отметил, что целью визита в Агдам является обеспечение на освобожденных от оккупации территориях эффективного использования водных ресурсов.