Виртуозы из Москвы: как в Ливии удалось сменить власть без выборов

Состоявшиеся на этой неделе в Анкаре российско-турецкие переговоры по Ливии все мировые СМИ оценили как успешные, в то время как по ситуации в сирийском Идлибе сторонам так и не удалось достигнуть согласия.

Началу переговоров в Анкаре предшествовало объявление 13 сентября об отставке временного правительства, контролирующего восток Ливии. А на фоне переговоров в Анкаре сенсационное заявление сделал уже и премьер-министр ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез ас-Сарадж, объявив о намерении уйти в отставку до конца октября.

Таким образом, близится к развязке почти десятилетний внутриполитический конфликт в Ливии. Одновременная отставка противоборствующих правительств на востоке и западе Ливии вкупе с достижением договоренностей между двумя основными внешними игроками — Турцией и Россией – свидетельствует о начале политического урегулирования в стране, которая вот уже 9 лет, после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году, была в состоянии гражданской войны.

Ситуацию удалось переломить лишь после вмешательства Турции в войну в Ливии на стороне официально признанного ООН правительства Сараджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) востока страны во главе с мятежным фельдмаршалом Халифой Хафтаром на протяжении длительного времени вела наступательные бои в направлении столицы Триполи и отступила только благодаря пришедшей на помощь западному правительству турецкой армии.

И сейчас с уверенностью можно констатировать: именно Турция оказалась той внешней силой, которой удалось переломить ситуацию в Ливии и изменить расклад сил. Внешнеполитический успех Анкары признают сейчас и русские, и американцы, и европейцы. Миротворческий процесс начался при активном участии России и Турции, США также вступили в диалог с представителями ЛНА и ПНС. Но тут в процесс вмешался народ – люди вышли с социальными требованиями на улицы, как на западе, так и на востоке страны, с требованием отставки правительства Сараджа и уход Хафтара. Вероятно, свою лепту внесли и американцы, пригрозив Хафтару заморозкой его счетов.

Весьма интересной версией поделился с # турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер. По его мнению, предполагаемая отставка правительства Сараджа связана с Россией, вернее – Москва посредством Анкары смогла надавить на ливийского премьера по делу Максима Шугалея. Как известно, в мае 2019 года по обвинению в попытке повлиять на исход парламентских и президентских выборов, которые власти Ливии планировали провести в 2019 году, ливийскими властями были арестованы российский политтехнолог Максим Шугалей, близкий к бизнесмену Евгению Пригожину из окружения президента России Владимира Путина, и его переводчик. Как сообщало в июле агентство Bloomberg, россияне дважды встречались с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который был потенциальным кандидатом на пост президента Ливии. Bloomberg, ссылаясь на письмо прокуратуры в Триполи, сообщал, что на компьютерах и флеш-картах, изъятых у россиян, были обнаружены данные, свидетельствующие о том, что они работали в компании, специализирующейся на оказании влияния на выборы в ряде африканских стран.

«Максим Шугалей все еще находится под арестом в Триполи, и Россия оказывает давление на Турцию, чтобы добиться его освобождения. Кстати, министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага был отправлен в отставку 29 августа именно из-за этого ареста, хотя официально причиной было названо использование огнестрельного оружия против протестующих. Видимо, какая-то договоренность достигнута, что повлекло за собой переговоры в Анкаре о будущем Ливии.

Вообще, Турцию, фактически, поддерживает только Италия, которой не нужна дополнительная миграция из Ливии, на дипломатической арене – еще и Англия, поэтому Анкара заинтересована в достижении соглашения с Россией относительно западного правительства Сараджа. Которое, кстати, было достаточно коррумпированным, народ был им недоволен, да и сам Сарадж неоднократно говорил, что не будет претендовать на пост на следующих выборах», — пояснил турецкий политолог.

Вероятно, что подосланный в Ливию Максим Шугалей все же приложил руку к отправке правительства Сараджа в отставку, пусть и ценой своего ареста. Не мытьём, так катаньем. Чем не политтехнологический ход?

И теперь, очевидно, что острая фаза конфликта при совместных усилиях, в большей степени — Турции, в меньшей — России, в некоторой – и США, уже позади, а впереди переход к политическому урегулированию. Уход обоих правительств, вряд ли, уже изменит баланс сил, внутриливийский диалог будет продолжен при посредничестве ООН. Будет ли Ливия федеративным или унитарным государством, говорить еще рано. Главное сейчас не дать сорваться мирному процессу и начать обсуждения реформирования политического устройства страны.