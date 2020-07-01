Виртуальный июль: как развлечь себя и своих детей на самоизоляции

В силу эпидемиологической ситуации Азербайджан остается жить в режиме карантина. По этой причине в Баку продолжаются онлайн мероприятия, цель которых — обеспечение культурно- образовательного досуга людям, находящимся на самоизоляции.

# предлагает подборку наиболее интересных мероприятий, которые пройдут в режиме реального времени.

1 июля при поддержке компании BP Бакинский книжный центр организует онлайн лекцию под названием «COVID-19 глазами пациента и врача», которую проведет врач — гастроэнтеролог Кянан Юсиф-заде. Старт – в 15:00. Подключиться к участию в конференции, которая пройдет на платформе Zoom, может любой желающий, пройдя по данной ссылке https://zoom.us/j/97797295066. Идентификатор конференции: 977 9729 5066, пароль: BBC2020.

Лекция пройдет в рамках образовательного проекта книжного центра «YÜKSƏL».

Также 1 июля учредитель и исполнительный директор Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана (AFDA) Айсель Гусейнова на своей странице в соцсети Instagram в рамках проекта Small conversations — Big plans проведет онлайн встречу с известным журналистом и fashion блогером Эмилем Ахундовым и специалистом в сфере цифровых медиа Айханом Мусаханлы. Эфир начнется в 21:00. Участники обсудят насущные вопросы fashion индустрии, затронут вопросы ущерба и кризиса, нанесенного этой сфере в результате пандемии и поделятся своим видением выхода из сложившейся ситуации.

Айсель Гусейнова – организатор выставки Baku Fashion Expo, которая проводится два раза в год, открывая возможности для молодых дизайнеров. Проект отличается тем, что служит максимально свободной платформой для творчества в сфере моды и насыщен всеми формами самовыражения: выставками, инсталляциями, мастер-классами, модными показами и шоу-румом дизайнеров.

11 июля состоится Международный онлайн – фестиваль «В поисках талантливых детей» среди азербайджанских и узбекских школьников. Инициатор проекта – Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане. Цель фестиваля – поддержка юных талантов. Стать участником фестиваля может любой желающий школьник, в независимости от страны проживания. Для этого нужно отправить электронное письмо организаторам ([email protected]) с информацией о себе, школе, и анонсировать свой номер. Спектр жанров для участия в фестивале самый различный: танцы, чтение стихов, вокал, спорт и демонстрация любых неординарных способностей. Отличившимся участникам будут вручены подарки.

Любители активного досуга могут присоединиться к онлайн курсу заслуженного артиста Азербайджана Эмина Алиева и научиться красиво танцевать. Артист преподает уроки национальных танцев, а также танцев народов мира. Занятия проводятся в режиме реального времени на базе платформы Zoom. По словам артиста, уроки ведутся как в индивидуальном порядке, так и в группах.

Эмин Алиев – выпускник Бакинской академии хореографии. С 1996 по 2015 год был солистом Азербайджанского государственного танцевального ансамбля. В 2004 году исполнил центральную партию в балете «Любовь и смерть» Полада Бюль Бюльоглы. Выступал на самых престижных сценах Азербайджана, России и других стран.