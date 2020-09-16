Вино в законе: какая поддержка нужна отечественному виноделию?

Во многих странах, развивающих виноделие, разработаны законодательные механизмы поддержки отечественных производителей. Меры по регулированию виноградарства и виноделия включают в себя правила в сфере производства вина, систему наименований, требования к упаковке и этикеткам.

Недавно этим озаботились и в соседней России, результатом чего стало принятие закона «О виноградарстве и виноделии». Закон, правда, получился неоднозначный и пока неизвестно, как он скажется на винном рынке России. В законе появился термин «вино России». Теперь российским можно называть только вино, произведенное из выращенного на территории этой страны винограда. На этикетке должно быть указано место происхождения вина и год урожая винограда, что уже привело к тому, что некоторые российские магазины стали отказываться от иностранного вина, не соответствующего новым требованиям.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что у России и Азербайджана ситуация с виноделием отличается коренным образом. По его словам, в Россию большое количество сырья для производства вина завозится в танкерах из-за рубежа, а на месте разливается и упаковывается. Новым законом в России стремятся защитить отечественных производителей винограда.

У нас же в подобном нет необходимости, хватает своего сырья. Но эксперт считает, что все равно было бы полезным изучить новый российский закон и, может быть, взять на вооружение то, что подойдет для наших реалий.

«Так, считаю, что и нам стоит обязать производителей вина указывать место и год урожая. Для истинных ценителей данного напитка это имеет принципиальное значение», – говорит он.

По словам Агаева, если в России делается ставка на защиту внутреннего рынка, то у нас ставка больше на экспорт.

Напомним, что в Азербайджане была принята Госпрограмма развития виноделия на 2018-2025 гг., согласно которой планируется увеличить экспорт вина в пять раз.

Но, как говорит Агаев, нам не стоит забывать и о внутреннем рынке, ведь сейчас его наводнили иностранные вина. Скажем, Грузия прочно вошла на наш рынок, благодаря ценовой доступности грузинского вина. Оно почти сравнялось по стоимости с местным качественным вином.

Как отмечает эксперт, конкуренция идет всем участникам рынка на пользу, при условии, что речь именно о здоровой конкуренции. Благодаря ей внедряются новые технологии, растет качество вина и регулируются цены на него.

«Нашим производителям надо быть более динамичными, следить за тенденциями на внутреннем и мировом рынке. Если говорить об экспорте, то, – говорит Агаев, – нужно сначала изучить предпочтения населения в разных странах, какое вино там чаще приобретают и по какой цене.

Например, в России пользовались популярностью крепленые вина «Агдам», «777», а также «Чинар». Помимо России, большие возможности есть для экспорта азербайджанского вина в Китай, но нужен предварительно хороший маркетинг».

Эксперт в области виноделия Надир Исмаилов считает, что закон, принятый в России, слишком жесткий, а потому вряд ли получится его реализовать в полной мере. Но он также считает, что информация о месте производства и годе урожая должна быть на этикетке вина.

«Однако в России с этим могут быть проблемы из-за большого количества привозного вина, которое там лишь разливают. Вряд ли все будут честно писать, что вино привозное. У нас с этим пунктом было бы проще. В нашей стране даже перепроизводство вина — его больше, чем требуется на внутреннем рынке. Производители сами заинтересованы в том, чтобы указывать место производства. Например, у нас всегда славилось вино из Шамахинского района, а там где-то 10-15 производителей. Потребители часто покупают вино, глядя не на фирму, а на то, откуда оно родом», – говорит он.

Главное, чтобы вся информация была достоверной, и это должно контролироваться соответствующими органами. В Минсельхозе, по словам Н.Исмаилова, есть отдел, отвечающий за виноградарство и виноделие, но о его деятельности совсем не слышно. В России же соответствующие органы постоянно отчитываются о проделанной работе. У нас нет такого надзора.

Эксперт считает, что закон о поддержке отечественного виноделия нужен в первую очередь для того чтобы были разработаны новые ГОСТы и нормативные материалы.

«Определенная работа по этому поводу идет, что активно обсуждается в Ассоциации виноделов, членом которой я являюсь. В частности, обсуждается правильный перевод терминов, применяемых в виноделии, с русского на азербайджанский язык», – отметил Н.Исмаилов.

Что касается иностранного вина на отечественном рынке, то, по его словам, в Азербайджан завозят большое количество некачественного и дешевого вина из-за рубежа. Но благодаря грамотному пиару определенный процент граждан продолжает думать, что иностранное вино априори лучше местного, хотя часто это не так.

Председатель Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отмечает возрождение отечественного виноградарства и виноделия. Он подчеркнул, что после истребления виноградников во времена перестройки, нашей стране удалось добиться больших успехов, и сейчас есть шанс вернуть утраченные позиции.

«Виноградников стало очень много, что говорит об интересе фермеров к выращиванию данной культуры. Нужно поощрять тех, кто выращивают виноград и производят вино посредством субсидий и льгот. Это трудоемкая отрасль, и она все еще нуждается в господдержке, хотя некоторые производители вина уже крепко стоят на ногах. Нужно бороться с фактами, мешающими развитию местного виноделия и стимулировать здоровую конкуренцию», – отметил он.

Дж.Исмаилов считает, что необходимо больше рекламировать отечественное вино.

«В этом стоит брать пример с Грузии и каждому прибывающему в страну туристу вручать в аэропорту небольшую бутылку местного вина. Такие же бутылки должны быть в каждом номере каждого отеля. Хоть и говорят, что качественный продукт по доступной цене всегда найдет своего покупателя, но, – подчеркивает он, – не стоит забывать, что именно реклама — двигатель торговли».