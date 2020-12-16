Видеокадры из села Беюк Таглар Ходжавендского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана показало видеокадры из села Беюк Таглар Ходжавендского района. Редакция| 2020-12-16T13:15:43+04:00 16 декабря 2020, 13:52| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести…Парад Победы в Баку: Выступления президентов…Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTVПрошло 28 лет со дня оккупации армянами… В рубрике ВОЗ: Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVID-19 недопустимо Gallery ВОЗ: Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVID-19 недопустимо 16 декабря 2020, 14:25 Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш — ФОТО Gallery Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш — ФОТО 16 декабря 2020, 13:35 В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски Gallery В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски 16 декабря 2020, 13:20 Представитель ВОЗ: «Чем больше молодых людей будут привиты, тем меньше будет заражений» Gallery Представитель ВОЗ: «Чем больше молодых людей будут привиты, тем меньше будет заражений» 16 декабря 2020, 13:04 В Саудовской Аравии за сутки на прививку от COVID записались больше 100 тыс. человек Gallery В Саудовской Аравии за сутки на прививку от COVID записались больше 100 тыс. человек 16 декабря 2020, 04:25