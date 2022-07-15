Мы, группа казахских журналистов, блогеров приехали в Азербайджан, чтобы посетить Карабах. Мы со своей стороны также активно участвовали в 44-дневной войне, когда азербайджанские военнослужащие и народ продемонстрировали свой героизм, вернули свои территории – Карабах и другие прилегающие районы. Это была справедливая для Азербайджана война. Азербайджан победил в безусловно справедливой для него битве.

Естественно, мы — казахи, весь Казахстан поддерживали Азербайджан. Мы, активисты с первых дней были на стороне Азербайджана. Это была и информационная война. Мы очень много писали, объективно освещали эти события, потому что справедливость была на стороне Азербайджана. Мы тоже были частью этой информационной войны. Рад, что мы все вместе, братские тюркские народы победили в этой войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью представителям СМИ сказал журналист, юрист, специалист по международному праву, блогер из Казахстана Руслан Тусубеков, посетивший Гянджу в рамках поездки группы казахских блогеров на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

«Я как патриот своей страны и представитель тюркского, братского для Азербайджана народа очень рад тому, что практически все казахи поддерживали в этой войне, естественно, Азербайджан. Мы свято верили в победу Азербайджана. В принципе наша вера, наши ожидания полностью оправдались. Азербайджан устал ждать 30 лет. Естественно, мы сопереживали, в том числе, когда в октябре услышали ужасную новость о ракетных обстрелах Гянджи армянскими вооруженными силами. Для нас это было трагедией. Сразу же приехали наши представители. Ситуация в Гяндже поменяла общественное мнение в мире, Казахстане, Центральной Азии резко в сторону Азербайджана. Этот город не имеет никакого отношения к линии соприкосновения. Это абсолютно мирный город. В час ночи бомбят город со спящими жителями. Это недопустимо», — подчеркнул казахский блогер.

Отметив, что вчера группа казахских блогеров посетила освобожденные территории, Руслан Тусубеков сказал, что их особо впечатлила Шуша. «Это культурная столица Азербайджана. Это родина поэтов, композиторов, выдающихся личностей. Мы также посетили Агдам, Физули, ознакомились с Физулинским международным аэропортом. На нас произвело сильное впечатление масштабы проводимых восстановительных работ. Даже два года не прошло, а Азербайджан уже достиг больших успехов в деле восстановления инфраструктуры и мирной жизни. Это в очередной раз подтверждает и в этом никто не сомневается, что это исконно азербайджанские земли».