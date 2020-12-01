Верховный представитель ЕС назвал убийство иранского ученого-ядерщика уголовным преступлением

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал убийство ученого-ядерщика из Ирана ядерщика уголовным преступлением, передает İRNA.

«К сожалению, это не метод решения проблем. Мы не можем предотвратить превращение Ирана в ядерную державу, убив их экспертов и ученых-ядерщиков», сказал Боррель.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. «Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти и он погиб смертью мученика», — сообщили в министерстве обороны Ирана.