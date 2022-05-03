Венгерская сторона нарастила объемы закупки нефти из Казахстана, однако его транзит осуществляется через нефтепровод «Дружба». Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в казахстанском МИД.

«65% нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что эти поставки осуществляются по нефтепроводу через территорию России. «Санкции [в отношении РФ] влияют и на эту возможность. Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно — мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», — отметил Сийярто.

Министр также подчеркнул, что Венгрия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине. «Мы проголосовали за каждый пакет санкций [в отношении России] в Евросоюзе. Тем не менее мы всегда сталкиваемся с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантия энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны», — пояснил он.