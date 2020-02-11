Венесуэла обратится в международный суд из-за санкций США против авиакомпании Conviasa

Правительство Венесуэлы обратится в международные судебные инстанции из-за санкций, которые ввели США против авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента южноамериканской республики Николаса Мадуро в Twitter.

«Николас Мадуро попросил исполнительного вице-президента, генерального прокурора и главу МИД немедленно подготовить жалобу на правительство США для подачи в Международный суд ООН в связи с ущербом, который США пытаются нанести венесуэльским компаниям», — говорится в сообщении.

Мадуро также заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо «несет прямую ответственность» за санкции.

7 февраля США ввели санкции в отношении крупнейшей венесуэльской авиакомпании Conviasa, добавив в черный список также сорок ее самолетов. Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Госдепартамент подчеркнул, что в данном случае вводится запрет на сдачу Conviasa в аренду самолетов и покупку ее воздушных судов, дозаправку попавших в черный список самолетов, заключение с авиакомпанией каких-либо контрактов. По утверждению Минфина США, целью мер является «ограничение злоупотреблений этими авиалиниями со стороны режима Мадуро».(ТАСС)