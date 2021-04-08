Венесуэла направила силы быстрого реагирования на границу с Колумбией

Венесуэльские власти направили подразделения войск быстрого реагирования в районы штата Апуре, прилегающие к границе с Колумбией, где ранее произошли столкновения армии с незаконными вооруженными группами из соседней страны. Соответствующее заявление разместило в среду на своей странице в Twitter Стратегическое оперативное командование Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы.

«Стратегическое оперативное командование Боливарианских национальных вооруженных сил развертывает войска быстрого реагирования в штате Апуре для постоянной борьбы с нерегулярными вооруженными террористическими группами, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков из Колумбии», — говорится в тексте.

В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении обратиться в ООН с просьбой о помощи в ликвидации минных полей, оставленных незаконными вооруженными формированиями на границе с Колумбией. По его мнению, речь идет об «экспорте войны» из соседнего государства на «мирную территорию Венесуэлы».(ТАСС)