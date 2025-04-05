В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 5 апреля в реконструированное село Суговушан Агдеринского района прибыли семьи, временно размещенные в разных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в заново отстроенное село Суговушан Агдеринского района прибыли 53 семьи – 174 человека.

Семьям, переселенным в Суговушан, предоставлены квартиры в новых частных жилых домах. В церемонии приняли участие официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Возвращающиеся в родное село бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.