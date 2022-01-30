Власти Великобритании в два раза увеличивают воинский контингент в Эстонии, который действует в составе многонационального батальона НАТО. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье статье главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в газете The Daily Telegraph.

«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales на случай, если напряжение будет нарастать. Мы больше всех в Европе из стран НАТО тратим средств на оборону, а потому мы готовы разместить наши силы», — отметила руководитель британского внешнеполитического ведомства.

В то же время Трасс призвала искать дипломатические варианты снижения напряженности в Европе. «У нас серьезные намерения улучшить безопасность для всех. На неделе США и НАТО вынесли на обсуждение субстантивные предложения в ряде сфер, чтобы повысить транспарентность и снизить риски. Вместе мы призываем Россию сесть за стол переговоров на основе ключевых принципов свободы, демократии и верховенства права. Альтернативный путь может обернуться трагедией: вторжение неизбежно приведет к большим страданиям и серьезным экономическим последствиям посредством санкций», — указала она.

«Мяч на российской стороне. Я продолжу обсуждение темы с нашими союзниками и напрямую с Москвой для поиска дипломатического решения. Но я также готова предпринять необходимые шаги, чтобы объяснить, какими будут последствия от продолжающейся воинственности», — написала Трасс.