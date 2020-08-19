Великобритания проведет совместные учения с ВМС Украины в Черном море

«Инициатива по морским учениям — это еще один шаг вперед в отношениях в области обороны Великобритании и Украины. Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием, все это защищает их территориальную целостность», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.