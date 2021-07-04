Правительство Великобритании в скором времени перестанет требовать от граждан страны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования. Как заявил в воскресном интервью телеканалу Sky News министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, страна, где большинство населения уже вакцинировано, должна «научиться жить с коронавирусом».

«У нас впереди период, когда законодательных ограничений не будет. Государство не будет говорить вам, что делать, но при этом людям будет полезно в известной мере проявлять личную ответственность и принимать собственные решения, — сказал Дженрик. — Поэтому разные люди примут разные решения по поводу ношения масок, например».

По словам министра, не ставшего называть конкретных сроков, на следующей неделе глава правительства страны Борис Джонсон огласит подробности, касающиеся отмены большинства продолжающих действовать в стране коронавирусных ограничений. Ранее планировалось, что большую их часть снимут уже 21 июня, однако из-за распространения штамма «дельта» власти решили перенести так называемый День свободы на 19 июля.