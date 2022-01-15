Великобритания выразила обеспокоенность ракетными запусками, произведенными КНДР, и призвала Пхеньян вернуться к диалогу с Вашингтоном.

Как передает #, об этом говорится в сообщении, которое распространил МИД Соединенного Королевства.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности», — отмечается в заявлении.

«Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США», — добавили в Форин оффисе, подчеркнув необходимость сохранения санкционного режима против Пхеньяна. «Критически важно, чтобы санкции, введенные в ответ на незаконную программу разработки оружия КНДР, продолжали действовать, пока ее программа существует», — подчеркивается в информации.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами Великобритания привержена миру на Корейском полуострове, поддержанию международной системы, основанной на правилах, и прекращению незаконных действий КНДР», — отметили в МИД королевства.