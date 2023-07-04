Кардинал Маттео Дзуппи, посланник Папы Римского Франциска по установлению мира в Украине, работает над механизмом возвращения домой украинских детей, похищенных Россией.

На публичном мероприятии в Риме Дзуппи уточнил, что уже лично обсуждал этот вопрос с понтификом, пишет Reuters.

«Мы рассмотрим, как можем запустить механизм для детей, помочь, как уже говорилось, на гуманитарном фронте, особенно детям, которые должны иметь возможность вернуться в Украину», – сказал кардинал.

Напомним, во время визита в Ватикан в мае президент Украины Владимир Зеленский просил Папу Римского присоединиться к решению проблемы с депортацией детей оккупантами.