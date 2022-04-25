Вашингтон верит в победу Украины в противостоянии с Россией при «правильном оснащении» и «правильной поддержке», заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Его слова приводит CNN.

«С точки зрения их способности побеждать, первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что мы — они — можем победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах», — заявил Остин.

Остин ранее заявил, что Вашингтон хочет ослабить Москву из-за событий в Украине.