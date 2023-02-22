Консенсус в Вашингтоне склоняется в сторону отправки в Украину ракет большей дальности и истребителей, о которых давно просит Киев, борющийся с российским вторжением.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил высокопоставленный американский конгрессмен во время визита в украинскую столицу, республиканец Майкл Маккол, председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей, заявил, что администрация Джо Байдена и Совет национальной безопасности по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, «как быстро и какое оружие» следует отправить Украине, которая хочет получить ракеты класса «земля-земля» ATACMS и истребители F-16.

«Но я вижу рост поддержки в отношении передачи артиллерии и самолетов», — сказал он журналистам в центре Киева.

Вашингтон предоставил Киеву помощь в области безопасности на сумму 24 миллиарда долларов с начала российского вторжения, но пока воздерживается от отправки самолетов и ракет большой дальности.

Маккол побывал в Киеве в составе делегации Конгресса всего через день после того, как президент Джо Байден во время неожиданного визита в украинскую столицу пообещал выделить 500 миллионов долларов на новую военную помощь.

Маккол, который также встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, сказал, что украинский лидер передал ему список необходимого Киеву оружия, включая истребители F-16 и ракетные комплексы ATACMS, которые, по его словам, могут «долететь до Крыма», чтобы уничтожить иранские беспилотники, используемые Россией для атак по украинской инфраструктуре.