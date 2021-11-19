Польша официально уведомила Беларусь о намерении приостановить грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница, сообщает белорусский государственный пограничный комитет в пятницу.

«Госпогранкомитетом Беларуси получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница», — говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК.

Ранее сообщалось, что рядом с пограничным пунктом пропуска Кузница находятся мигранты, прибывшие на границу с целью попасть в ЕС. (interfax.ru)