Польша купила у США еще 116 танков Abrams.

Об этом «Газета.Ru» сообщает со ссылкой польское министерство обороны.

«Министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 116 танков М1А1 Abrams для Войска польского. Танки будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, в том числе машин технического обеспечения и машин управления», — говорится в сообщении минобороны.

Сообщается, что вместе с танками поляки получат запчасти, расходные материалы, передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Кроме того, американская сторона подготовит инструкторов, экипажи боевых машин и технический персонал.