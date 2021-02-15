Вариантов ответа на сепаратизм в Европе может быть два

В воскресенье в Каталонской автономии Испании прошли местные парламентские выборы, и победили каталонские националисты-сепаратисты. По предварительным опросам и экзит-полам, победу на выборах в этом регионе Испании одержали представители временной коалиции «За независимость Каталонии».

Мадрид против отделения региона, и несколько лет назад, осенью 2017-го, после незаконно проведенного референдума об отделении там чуть не дошло до применения армии. Обошлось полицейской операцией, часть лидеров сепаратистов бежала из страны, часть была осуждена и сидит. Но настроения никуда не делись.

Властям Испании в сентябре пришлось отстранить от должности главу кабмина автономии, сепаратиста Кима Торру, из-за чего и пришлось проводить нынешние парламентские выборы – для формирования нового правительства Каталонской Автономии.

Интересно, возможен ли такой вариант в современной Европе, как отделение региона от страны по причине сепаратизма? Притом, что Испания член ЕС. То есть, если каталонские сепаратисты будут упорствовать, то до чего это в конце концов доведет? До массового кровопролития? Может, есть какие-то упреждающие меры, которые могло бы провести Королевство Испания, чтобы исключить подобные настроения в массах, потому что по закону, ни одна из автономий страны права на отделение и независимость не имеет.

И еще, что в целом ценнее для современных стран Европы – территориальная целостность государств или право наций на самоопределение?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Трудные времена наступают в Евросоюзе. Каталония делает вторую попытку отделиться от Испании. Первая закончилась чуть ли не кровопролитием. Великобритания после Брекзита сталкивается с сепаратизмом в Шотландии и Северной Ирландии. Шотландцы и ирландцы не хотят расставаться с Евросоюзом, как этого хотят англичане.

Если спросить руководство ЕС, то в Брюсселе точно скажут: шотландцы и ирландцы могут покинуть Объединенное Королевство. Но каталонцы, даже если они захотят остаться в ЕС, права на выход не имеют. Вновь пойдут слухи, что в каталонские выборы «вмешалась» Россия. ЕС будут обвинять в двойных стандартах. Но ЕС будет доказывать и отстаивать «свою правду».

Владислав Иноземцев, российский политический деятель, доктор экономических наук, социолог:

— На мой взгляд, выборы, которые прошли в Каталонии, это достаточно рубежный момент для противостояния каталонских индепендистов (сепаратистов) и центрального правительства в Мадриде. Похоже, что в этот раз им удалось завоевать большинство в местном парламенте. Что будет делать испанское правительство, пока непонятно. Но в целом, если оценивать эту ситуацию, сравнивать ее с тем, что происходило в 2017-м, то можно сказать, что движение к независимости, скорее всего, не может быть остановлено. Такой тренд есть во многих странах Европы. Мы знаем очень серьезные сепаратистские тенденции и в Шотландии, и в Стране Басков, и на Корсике, и во многих других странах.

Правительства государств Европы никогда не согласятся на то, чтобы части их стран отделялись и напрямую входили в состав Европейского Союза. Вариантов ответа на такого рода действия может быть, я думаю, два. Во-первых, это то, что называется деволюция – предоставление заранее достаточно высокого уровня полномочий. Такое было сделано при правительстве Тони Блэра в Британии в конце 90-х, когда Шотландия и Уэльс получили собственные ассамблеи, получили очень высокую степень автономии, очень высокую степень бюджетной самостоятельности.

И в данном случае, я думаю, если Мадрид готов будет пойти на подобного рода вещи, то, возможно, это даст определенную передышку Испании. С другой стороны, мне кажется, есть еще один вариант – а именно, попытка усиления европейского политического центра. Дело в том, что никто из сепаратистов – в том числе шотландские, баскские, и каталонские – не отрицают своего желания находиться в единой Европе. И Шотландия провозглашала даже идею войти в ЕС после Брекзита.

Поэтому мне кажется, что возможным ответом на такого рода сепаратизм могло бы стать усиление европейских институтов. И в принципе, если бы Каталония, оставаясь частью Испании, напрямую общалась с европейскими структурами в Брюсселе, если бы она фактически была каким-то отдельным или может быть второстепенным, но так или иначе относительно самостоятельным субъектом ЕС, это могло бы стать каким-то промежуточным решением. Мы помним, например, что после Второй Мировой Советский Союз был представлен в ООН тремя голосами – непосредственно СССР, а также УССР и БССР. То есть, в данном случае нечто подобное можно было бы придумать и на уровне ЕС, и тем самым прямое взаимодействие с наднациональными институтами могло бы поспособствовать снижению уровня противостояния и потрафить амбициям каталонских политиков.

Я не верю, что эти процессы могут вызвать какие-то гражданские войны в Европе, но, безусловно, проблема существует, и она настолько актуальна, что несомненно будет требовать какого-то решения.