Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии

Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил разгром офиса консульства страны в столице Колумбии Боготе.

«Мы осуждаем тот факт, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе была полностью разграблена и разгромлена. Власти Колумбии оставили ее без защиты, нарушив Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Колумбия должна ответить за это», — написал Арреаса в Twitter.

Он также приложил к публикации видеозапись, на которой видно, что штаб-квартира полностью разгромлена, мебель сломана, окна выбиты, а стены исписаны граффити.
| 2020-07-28T10:16:47+04:00 28 июля 2020, 11:14|12345 (Пока оценок нет)
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