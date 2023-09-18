Переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными, они договорились поддерживать коммуникацию между странами на высоком уровне. Об этом сообщил МИД КНР, передает РИА Новости.

Чиновники провели переговоры по вопросам стабилизации и улучшения китайско-американских отношений. В ходе переговоров глава МИД КНР назвал главной красной чертой в отношениях США и Китая, через которую нельзя переступать, тему Тайваня, рассказали в ведомстве.

В МИД КНР добавили, что стороны согласились «продолжить реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали, поддерживать коммуникации на высоком уровне, а также провести китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, морским делам и вопросам внешней политики».

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Соединенным Штатам следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем.