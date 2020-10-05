Валентин Василеску: «Армении придется потерять Карабах, но в этой жизни нужно за все платить»

Военная провокация, которую начала Армения 27 сентября, была тщательно срежиссирована заокеанскими кукловодами, чьи агенты заняли самые высокие кабинеты в Ереване. И цель этой провокации одна – выдавить Россию из Армении, пользуясь тем, что Москва не будет оказывать военной помощи в конфликте с Азербайджаном.

Об этом в беседе с # сказал румынский военный эксперт Валентин Василеску, поясняя причины июльских провокаций и начавшейся широкомасштабной войны.

По его словам, в 2019 году при прямом спонсорстве Комитета Начальников Штабов армии США, канцелярии заместителя начальника штаба G-8, Штаба Управления армии вышло исследование, в котором описаны механизмы уничтожения геополитического влияния России, особенно в странах бывшего СССР.

«В нем описано, что США должны попытаться склонить Армению к разрыву с Россией. Первые шаги в этом направлении были сделаны, когда Армения стала отправлять своих военнослужащих в возглавляемые НАТО операции в Афганистане. Стратегической задачей США на Южном Кавказе является полное включение Армении в орбиту НАТО. Ведь в этом случае России придется уйти со своей военной базы в Гюмри и авиабазы под Ереваном, и выделять большие суммы для содержания и перевооружения Южного военного округа», — отметил Василеску.

Как добавил наш собеседник, Азербайджан занял крайне комфортную позицию в диалоге и с Западом, и с Россией, и стронуть его с занятой позиции практически невозможно. Тогда как в Армении на фоне недавней революции и прихода к власти прозападных сил шансы на резкий разворот Еревана вполне реальны – достаточно возникновения недовольства позицией России.

«Учитывая, что за последние 5 дней широкомасштабных военных действий Россия не оказала Армении эффективную помощь, а ОДКБ вообще выражает лишь общую озабоченность, и никак не отреагировала на призывы о помощи, волна резких антироссийских настроений не за горами, как и потеря оккупированных территорий. На фоне этого Армения может спокойно выйти из ОДКБ, ЕЭАС, и взять курс на сближение с НАТО. Правда, придется потерять Карабах, но в этой жизни нужно за все платить, в том числе — и за политические аферы», — резюмировал румынский эксперт.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»