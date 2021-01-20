Вакцину от COVID-19 в Турции получили уже свыше 1 млн человек

В Турции число лиц, получивших вакцину от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), превысило один миллион человек, передает Анадолу.

Вакцинация в Турции продолжается уже седьмой день — с 14 января. В первую очередь китайскую вакцину CoronaVac получили медицинские работники.

Первая партия вакцины (3 млн единиц) была доставлена в страну 30 декабря. Вакцина прошла проверку в лабораториях Агентства по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции (TİTCK).

Далее вакцины распространили по всей территории страны, используя специальные контейнеры.