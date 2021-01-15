Вакцинация в Азербайджане будет проводиться на основании проверки и указания врача

«Вакцинация будет проводиться медработниками, прошедшими специальные курсы».

Как сообщает АПА, об этом сказал член функционирующей в Министерстве здравоохранения рабочей группы по борьбе с COVID-19 Арис Рустамов, говоря о созданных в поликлиниках кабинетах вакцинации.

Он отметил, что для граждан, обращающихся в поликлиники в связи с вакцинацией, созданы все условия: «Вакцинация будет проводиться в специально выделенных для этого кабинетах вакцинации. В поликлиниках созданы кабинеты регистрации, вакцинации и комнаты наблюдения. Граждане, обратившихся для вакцинации, в первую очередь регистрируют в кабинете регистрации. Затем их направляют в кабинет вакцинации. После вакцинации в течение 30 минут гражданин берется под наблюдение в наблюдательном кабинете на случай возникновения побочного эффекта. Если никаких признаков за это время не будет выявлено, то его отпускают домой».

А.Рустамов добавил, что вакцинация будет проводиться на основании проверки и указания врача: «По этой причине до вакцинации необходимо пройти обследование у участкового врача. Еще один важный вопрос – правильное хранение вакцин. Для этого все медпункты, где будет проводиться вакцинация, оснащены холодильными установками и термосумками».