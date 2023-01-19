Умершего в возрасте 84 лет советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе проводили в последний путь аплодисментами после двух дней прощания в Тбилиси, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

На видеоролике видно, как поклонники артиста провожают траурную процессию на кладбище. Ради траурной церемонии были перекрыты для транспорта главные улицы Тбилиси.

Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет после длительной болезни. Как актер он известен по ролям в фильмах «Мимино», «Совсем пропащий», «Я, следователь» и многих других. Кикабидзе был народным артистом Грузинской ССР, заслуженным артистом Украины, в последние годы он был депутатом парламента Грузии. Его похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси — рядом с семьей.