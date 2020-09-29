Вагиф Даргяхлы: Мы не потеряли ни пяди освобожденных территорий

«Армянская сторона продолжает распространять информацию провокационного характера».

Об этом сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Распространенная армянской стороной новость о якобы возвращении части территорий, освобожденных Азербайджанской Армией, является дезинформацией.

Мы констатируем, что ни пяди освобожденных территорий не потеряно. В настоящее время Азербайджанская Армия проводит операцию, чтобы сломить сопротивления врага», — сказал В.Даргяхлы.