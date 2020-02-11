Вафа Мамедова: На концертах памяти Высоцкого в Баку – всегда «переаншлаги»

В Баку состоится традиционный концерт, посвященный памяти Владимира Высоцкого – легендарного советского актера, поэта и музыканта. В этом году исполняется 40 лет со дня его ухода из жизни.

Концерт пройдет 17 февраля в Центре современного искусства YARAT.

В интервью # один из организаторов вечера, вице-президент Клуба авторской песни Азербайджана Вафа Мамедова рассказала, что творчество Владимира Высоцкого по сей день будоражит его многочисленных поклонников:

«С радостью могу сказать о том, что в Баку очень много почитателей таланта Высоцкого. Обычно наши концерты, посвященные творчеству артиста, проходят в Театре Песни им. Р.Бейбутова. И поверьте – мест не бывает даже в проходах и на лестницах! Я бы назвала это словом «переаншлаг». И особенно приятно, что среди этого количества людей очень много молодежи», — отметил Мамедова.

В концертной программе в исполнении членов Клуба авторской песни прозвучат песни Владимира Высоцкого, будут показаны кадры из фильмов с его участием. Также организаторы планируют порадовать публику интересными номерами и сценками.

Вафа Мамедова также сообщила, что вход на концерт будет свободный для всех желающих.

Легенда авторской музыки, актер театра и кино Владимир Высоцкий был кумиром миллионов. И это – несмотря на то, что у него был неправильный прикус, плохая дикция и сиплый голос маленького диапазона, и ко всему прочему, он никак не походил на мужественного героя: за худобу и узкие плечи еще в школе его называли «высотой». Но он усердно работал над своей артикуляцией и физической формой. С таким же упорством он осваивал игру на гитаре.

Большинство первых песен Высоцкий написал на криминальную тематику. Неожиданно для него самого они стали популярными. Автор говорил от первого лица, поэтому многие думали, что он много лет провел в лагерях и пишет о своем опыте. На самом деле материалом для большинства сочинений Высоцкого послужили истории, услышанные в детстве и юности.

В 1964 году Высоцкий стал артистом Театра драмы и комедии на Таганке, где и прослужил до конца жизни. Одним из самых значимых событий в творческой биографии Высоцкого стала работа над образом Гамлета в Театре на Таганке. Премьера спектакля состоялась в 1971 году. Шекспировскую классику режиссер Юрий Любимов представил в современном прочтении: аскетичные декорации, костюмы — свитера и джинсы. Гамлет с гитарой в исполнении Высоцкого напоминал парня из соседнего двора.

Популярность пришла к актеру в 1967 году, после роли радиста Володи в картине «Вертикаль». В фильме прозвучали авторские песни Высоцкого «Вершина», «Песня о друге», «Свои обиды каждый человек…» и другие.

«Я играю очень примитивно, часто слышу упреки в свой адрес по поводу этого. Примитивизация эта нарочная: я специально делаю упрощенные ритм и мелодию, чтобы это входило сразу моим зрителям не только в уши, но и в души, чтобы мелодия не мешала воспринимать текст», — говорил Высоцкий

С постоянными творческими перегрузками артист боролся разгульным образом жизни. С годами здоровье стало все больше подводить кумира миллионов. Он ушел из жизни в июле 1980 года, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.