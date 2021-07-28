Новый раунд российско-американских консультаций пройдёт сегодня в Женеве, сообщает Эхо Москвы.

Делегации возглавляют заместители глав дипломатических ведомств двух стран. На сегодняшних переговорах планируется обсуждение вопросов поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Меж тем накануне начала переговоров в Белом доме со ссылкой на данные разведки заявили о новых попытках России вмешаться в парламентские выборы в США, намеченные на осень следующего года – путем распространения дезинформации. Также Байден выразил мнение, что Путин руководит экономикой, которая опирается только на нефть и ядерное оружие.