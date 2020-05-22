В зависимости о ситуации после 31 мая будет принято решение о карантинном режиме

«С 1 июня вопрос о продлении карантинного режима будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«Обсуждается вопрос касательно спортивных мероприятий. На повестке стоит вопрос о разрешении на проведение мероприятий с 1 июня. Скорее всего, будет принято соответствующее решение», — добавил Р.Байрамлы.

По его словам, будут приняты во внимание особые критерии возобновления авиарейсов: «Будет проанализирована ситуация в соседних странах. Вполне возможно, что с 15 июня полеты в некоторые страны будут возобновлены. В первую очередь ожидается возобновление авиарейсов в Нахчыван. Восстановление массовых мероприятий в июне не ожидается».