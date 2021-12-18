В Южной Корее семимесячного ребёнка ошибочно привили вакциной от COVID-19 вместо препарата от гриппа, сообщает информагентство Yonhap, ссылаясь на властей города Соннам, где и произошёл инцидент.

Населённый пункт находится южнее Сеула.

29 сентября врач случайно ввёл младенцу дозу вакцины Moderna от коронавируса для взрослого человека, которая предназначалась матери ребёнка. Его госпитализировали на пять дней, но побочных эффектов у него не выявили.

Несмотря на это, родители младенца подали в суд на педиатра, настаивая на компенсации за его ошибку.

Ранее о подобном случае сообщалось в Бразилии, где двух младенцев случайно привили от COVID-19. Впоследствии дети были госпитализированы из-за высокой температуры.

Также стало известно, что в России родители младенца отсудили у больницы Набережных Челнов 200 000 рублей (aif. ru)