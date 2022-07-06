Деятели науки и общественности Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом, совершенным против наследия азербайджанского народа на территории квартала Тепебаши, расположенного в столице Армении городе Ереван.

Как передает АПА, обращение подписали 102 известных научных и общественных деятеля.

«Обращаясь к ЮНЕСКО, мы просим, чтобы исторический квартал Тепебаши, расположенный в столице Армении Ереване, также стал одним из адресов миссии. Надеемся, что в Армении не будет препятствий для деятельности миссии ЮНЕСКО. Поэтому есть острая необходимость в сотрудничестве с компетентными структурами Армении и Азербайджана, чтобы засвидетельствовать текущее состояние памятников истории и культуры, организовать последующий мониторинг и обнародовать его результаты.

Верим, что вы внесете вклад в то, чтобы Армения взяла на себя ответственность за полную и безопасную охрану, восстановление, консервацию памятников Азербайджана в Ереване. В таком случае исторический квартал Тепебаши, являющийся составной частью материально-культурного наследия человечества, будет спасен от очередного вандализма», — говорится в обращении.