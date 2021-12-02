Практикующий врач из Йоханнесбурга и член совета Медицинской ассоциации ЮАР в провинции Гаутенг доктор Фрэнкиш заявил, что в ЮАР наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

«Идет очень большой поток новых больных, у которых выявлен коронавирус. Все говорит о том, что будет мощнейшая волна. Среди заболевших много детей», — заявил Фрэнкиш.

Он отметил, что в текущий момент заразившиеся штаммом «омикрон» имеют в основном легкие формы заболевания. По его словам, мало кому требуется госпитализация, большинство людей остаются дома.

По мнению доктора, это может измениться учитывая, что ЮАР находится в начале новой волны пандемии.

Ранее директор южноафриканского Центра программы исследований СПИДа Салим Абдул Карим заявил, что штамм «омикрон» появился в ЮАР раньше, чем официально считается.

По его утверждениям, «омикрон» является более заразным вариантом коронавируса, чем все предыдущие его версии. Карим отмечает, что специалисты поражены темпами распространения новой мутации COVID-19.

Специалист подчеркивает, что это не означает, что «омикрон» вызывает более тяжелые формы заболевания, чем другие варианты коронавируса.