В ЮАР сообщили о необычном возрастном распределении «омикрон»-штамма коронавируса. Медики встревожены скоростью распространения нового варианта COVID-19 среди молодого населения, пишет газета Times of Israel.

По словам руководителя отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто Рудо Матива, в больницы поступают молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет в состоянии средней тяжести, при этом некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

«Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», — отметила она.

Существует риск того, что медицинские учреждения страны окажутся перегружены, если рост числа заражений продолжится. А при при худшем сценарии возникнет ситуация, аналогичная той, которая была с «дельта»-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии, резюмировала Матива.