Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в окрестностях Йоханнесбурга на северо-востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщил местный телеканал News24 со ссылкой на представителя парамедиков.

Предположительно, крушение легкомоторного самолета произошло 15 января в районе Йоханнесбурга Насрек.

«К сожалению, три человека погибли», — подтвердил представитель парамедиков Кайл Ван Ренен.

Обстоятельства падения легкомоторного воздушного судна пока не установлены, начата проверка. (Газета.Ру)