Власти Южно-Африканской Республики не против расширения G20 за счет присоединения к организации Африканского союза, заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука, передает РИА Новости. По его словам, международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, сможет представить на G20 мнение континента.

«Мы поддерживаем эту идею. «Большая двадцатка» для нас — одна из главных международных площадок, поэтому мы поддерживаем включение Африканского союза», — отметил Макетука.

Как указал посол ЮАР в Москве, Кейптаун считает подобные изменения в G20 позитивными. Он также добавил, что помимо перемен в «Большой двадцатке», республика поддерживает изменения в ООН, в особенности в Совбезе организации.