В YARAT стартуют Дни иранского кино

В Центре современного искусства YARAT стартуют Дни иранского кино. Как сообщили # в пресс-службе YARAT, программа показов рассчитана на две недели, и будет охватывать фильмы иранских режиссеров, снятых в разный период времени.

Организаторы подчеркивают, что работы иранских кинематографистов за последние годы приковывают внимание зрителей и критиков крупнейших кинофестивалей.

В рамках показов бакинцы смогут посмотреть и обсудить фильмы таких режиссеров, как Аббас Киарустами, Митра Фарахани и других, а также познакомиться с выставкой «Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана», которая продлится до 16 февраля.

Это крупномасштабная выставка, в экспозицию которой вошли работы известных молодых иранских художников. Многие из авторов, чьи работы выставляются в Баку, проживают за пределами Ирана. Тему границ художники трактуют как в смысле физических, так и метафорических ограничений.

Программа кинопоказов стартует 4 февраля. Зрителям будет представлен анимационный фильм «Персеполис» французского режиссера иранского происхождения Маржаной Сатрапи. Во Франции фильм вышел в прокат летом 2007 года и получил ряд наград, в том числе приз жюри Каннского фестиваля. Сюжет фильма построен на воспоминаниях главной героини — иранской девочки Маржи. Фильм был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Власти Ирана отрицательно восприняли появление фильма. Так, в посольство Франции от имени одной из правительственных организаций было направлено письмо с протестом против показа картины, которая, по мнению авторов письма, «представляет неправдоподобный взгляд на достижения и результаты великой Исламской революции». Несмотря на это, в феврале 2008 года фильм был показан в Тегеране ограниченной аудитории, при этом из него были изъяты шесть сцен, в основном сексуального содержания.

5 февраля в рамках Дней иранского кино в Баку покажут фильм «Копия верна» Аббаса Киарустами. Сюжет ленты построен на процессе наблюдения за трансформацией подлинного человеческого опыта в фиктивный, а вымышленного — в реальный.

В последующие дни в рамках программы киноманам будут представлены фильмы «Иран» (1977) режиссера Клода Лелюша (11 февраля) и «Бахжад Садр: Остановленное время» (12 февраля) всемирно известного иранского режиссера и художника Митры Фарахани.

Вход на все фильмы свободный.