Специалисты из японского университета Ямагата заявили об успешном ходе разработки нового лекарства от бокового амиотрофического склероза (ALS). Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Ученые изначально разрабатывали препарат для лечения болезни Альцгеймера. Однако на этапе исследований было обнаружено, что он предотвращает накопление аномальных белков в головном и спинном мозге, которое в свою очередь приводит к прогрессирующему поражению двигательных нейронов и развитию ALS.

В ходе испытаний специалисты ввели препарат мышам, у которых с помощью искусственного изменения генов развивалось указанное заболевание. Лекарство показало свое эффективность, и состояние грызунов улучшалось. В 2024 году университет хочет начать клинические испытания на пациентах.

Сейчас существуют препараты, которые могут замедлить развитие ALS, однако разрабатываемое новое лекарство будет первым, которое воздействует непосредственно на причину возникновения синдрома. Люди с этим заболеванием теряют способность ходить, говорить, есть и в конечном счете дышать, поскольку оно убивает двигательные нейроны и вызывает паралич и атрофию мышц.

В Японии около 10 тыс. человек страдают от болезни ALS. С учетом старения населения их число ежегодно растет.